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В Киеве запретили передвижные цирки, чтобы не издевались над животными

Окружной административный суд Киева признал законным решение КГГА, которое запрещает передвижные цирки с животными на территории города

Об этом активист Александр Тодорчук сообщил в Facebook.

"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство".

Суд рассматривал иск цирка Кобзов об отмене запрета эксплуатации животных в передвижных цирках на территории столицы.

Напомним, в Киеве еще в 2017 году запретили передвижные цирки-шапито из-за недопустимых условий содержания животных и то, что животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах.

 

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