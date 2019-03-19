В Киеве запретили передвижные цирки, чтобы не издевались над животными
19 марта, 2019, 18:51
Окружной административный суд Киева признал законным решение КГГА, которое запрещает передвижные цирки с животными на территории города
Об этом активист Александр Тодорчук сообщил в Facebook.
"Сегодня суд подтвердил законность решения КГГА о запрете шапито с животными в Киеве. Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство".
Суд рассматривал иск цирка Кобзов об отмене запрета эксплуатации животных в передвижных цирках на территории столицы.
Напомним, в Киеве еще в 2017 году запретили передвижные цирки-шапито из-за недопустимых условий содержания животных и то, что животных заставляют участвовать в жестоких цирковых номерах.
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