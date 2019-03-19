В Киеве сообщили о заминировании Национального авиационного университета

19 марта, 2019, 11:45

Решается вопрос об эвакуации студентов и преподавателей Национального авиационного университета

Как стало известно Вартовым Еспресо, сообщили о заминировании расположенного в Киеве высшего учебного заведения "Национальный авиационный университет" (проспект Комарова, 1)

Именно такая информация поступила в полицию. Заминирован якобы актовый зал.

На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации студентов и преподавателей.