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В Киеве сообщили о заминировании Национального авиационного университета


фото: wikipedia
Решается вопрос об эвакуации студентов и преподавателей Национального авиационного университета

Как стало известно Вартовым Еспресо, сообщили о заминировании расположенного в Киеве высшего учебного заведения "Национальный авиационный университет" (проспект Комарова, 1)

Именно такая информация поступила в полицию. Заминирован якобы актовый зал.

На место происшествия выехали полицейские, следственно-оперативная группа, кинологи и взрывотехники. Решается вопрос об эвакуации студентов и преподавателей.

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