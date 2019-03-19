В Киеве харьковского судью облили зеленкой
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Нападение произошло около 9:00 на улице Генерала Шаповала, в Соломенском районе, когда судья вышел из автомобиля, говорится в сообщении.
По словам потерпевшего, к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал.
В пресс-службе сообщают, что полиция разыскивает злоумышленника.
Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника. По словам пострадавшего, в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало, отмечают в Нацполиции.
Материалы зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщают в пресс-службе.
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Напомним, 16 ноября 2018 года в Киеве напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьякова. Один из нападавших плеснул в лицо главе ВККС зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись. Впоследствии их задержали и арестовали.
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