В Киеве харьковского судью облили зеленкой

19 марта, 2019, 13:32

В Киеве возле здания Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нападение произошло около 9:00 на улице Генерала Шаповала, в Соломенском районе, когда судья вышел из автомобиля, говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал.

В пресс-службе сообщают, что полиция разыскивает злоумышленника.

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника. По словам пострадавшего, в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало, отмечают в Нацполиции.

Материалы зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщают в пресс-службе.