//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве харьковского судью облили зеленкой

В Киеве возле здания Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Нападение произошло около 9:00 на улице Генерала Шаповала, в Соломенском районе, когда судья вышел из автомобиля, говорится в сообщении.

По словам потерпевшего, к нему подошел неизвестный в капюшоне, брызнул зеленкой и убежал.

В пресс-службе сообщают, что полиция разыскивает злоумышленника.

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения и проводят мероприятия по розыску злоумышленника. По словам пострадавшего, в последнее время конфликтов у него ни с кем не возникало, отмечают в Нацполиции.

Материалы зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Соломенского управления полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, сообщают в пресс-службе.

  • Напомним, 16 ноября 2018 года в Киеве напали на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьякова. Один из нападавших плеснул в лицо главе ВККС зеленкой, а другой вылил зеленку на одежду. После этого нападавшие скрылись. Впоследствии их задержали и арестовали.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать