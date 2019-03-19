В каких городах мира жить дешевле всего, а где - дороже всего. Рейтинг The Economist

19 марта, 2019, 13:38

Впервые за 30-летнюю историю рейтинга журнала The Economist первую позицию заняли сразу три города

Специалисты The Economist Intelligence Unit составили рейтинги самых дорогих и самых дешевых городов мира, передает ВВС .

Известно, что рейтинг составляется по ценам на базовые услуги (например, стоимость хлеба или стрижки) в 133 городах мира. А также отслеживают, как эти цены изменяются со временем, сравнивая со стоимостью проживания в Нью-Йорке, который служит определенным ориентиром для рейтинга.

В 10-ку самых дорогих городов мира вошли:

Сингапур, Париж, Гонконг Цюрих (Швейцария) Женева (Швейцария) Осака (Япония) Сеул (Южная Корея) Копенгаген (Дания) Нью-Йорк (США) Тель-Авив (Израиль)

Одна из авторов рейтинга Роксана Члачева отметила, что Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года - "только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы (примерно одинаковые) с другими европейскими городами".

Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить $ 119,04, в швейцарском Цюрихе - $ 73,97, а в японской Осаке - $ 53,46.

Инфляция и колебание курса привели к тому, что по сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году можно говорить о серьезных изменениях в отдельных странах.

Например, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.

Самым дешевым из 133 городов, анализирует The Economist, стал Каракас, расположенный в Венесуэле.

Чашечка кофе в Каракасе в конце декабря стоила $ 0,62, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.

Десятка самых дешевых городов мира сейчас выглядит так: