В каких городах мира жить дешевле всего, а где - дороже всего. Рейтинг The Economist
Специалисты The Economist Intelligence Unit составили рейтинги самых дорогих и самых дешевых городов мира, передает ВВС .
Известно, что рейтинг составляется по ценам на базовые услуги (например, стоимость хлеба или стрижки) в 133 городах мира. А также отслеживают, как эти цены изменяются со временем, сравнивая со стоимостью проживания в Нью-Йорке, который служит определенным ориентиром для рейтинга.
В 10-ку самых дорогих городов мира вошли:
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Сингапур, Париж, Гонконг
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Цюрих (Швейцария)
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Женева (Швейцария)
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Осака (Япония)
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Сеул (Южная Корея)
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Копенгаген (Дания)
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Нью-Йорк (США)
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Тель-Авив (Израиль)
Одна из авторов рейтинга Роксана Члачева отметила, что Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года - "только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы (примерно одинаковые) с другими европейскими городами".
Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить $ 119,04, в швейцарском Цюрихе - $ 73,97, а в японской Осаке - $ 53,46.
Инфляция и колебание курса привели к тому, что по сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году можно говорить о серьезных изменениях в отдельных странах.
Например, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.
Самым дешевым из 133 городов, анализирует The Economist, стал Каракас, расположенный в Венесуэле.
Чашечка кофе в Каракасе в конце декабря стоила $ 0,62, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.
Десятка самых дешевых городов мира сейчас выглядит так:
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Каракас (Венесуэла)
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Дамаск (Сирия)
-
Ташкент (Узбекистан)
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Алматы (Казахстан)
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Бангалор (Индия)
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Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия)
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Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия)
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Нью-Дели (Индия)
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