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В каких городах мира жить дешевле всего, а где - дороже всего. Рейтинг The Economist


фото: REUTERS
Впервые за 30-летнюю историю рейтинга журнала The Economist первую позицию заняли сразу три города

Специалисты The Economist Intelligence Unit составили рейтинги самых дорогих и самых дешевых городов мира, передает ВВС .

Известно, что рейтинг составляется по ценам на базовые услуги (например, стоимость хлеба или стрижки) в 133 городах мира. А также отслеживают, как эти цены изменяются со временем, сравнивая со стоимостью проживания в Нью-Йорке, который служит определенным ориентиром для рейтинга.

В 10-ку самых дорогих городов мира вошли:

  1. Сингапур, Париж, Гонконг

  2. Цюрих (Швейцария)

  3. Женева (Швейцария)

  4. Осака (Япония)

  5. Сеул (Южная Корея)

  6. Копенгаген (Дания)

  7. Нью-Йорк (США)

  8. Тель-Авив (Израиль)

Одна из авторов рейтинга Роксана Члачева отметила, что Париж постоянно попадает в первую десятку самых дорогих городов с 2003 года - "только цены на алкоголь, табак и транспорт здесь сопоставимы (примерно одинаковые) с другими европейскими городами".

Согласно данным рейтинга, сделать стрижку во французском Париже женщине в среднем будет стоить $ 119,04, в швейцарском Цюрихе - $ 73,97, а в японской Осаке - $ 53,46.

Инфляция и колебание курса привели к тому, что по сравнению с прошлогодним рейтингом в этом году можно говорить о серьезных изменениях в отдельных странах.

Например, Аргентина, Бразилия, Турция и Венесуэла сильно ослабили свои позиции в том, что касается стоимости жизни.

Самым дешевым из 133 городов, анализирует The Economist, стал Каракас, расположенный в Венесуэле.

Чашечка кофе в Каракасе в конце декабря стоила $ 0,62, а большую часть 2018 года достигала половины этой суммы.

Десятка самых дешевых городов мира сейчас выглядит так:

  • Каракас (Венесуэла)

  • Дамаск (Сирия)

  • Ташкент (Узбекистан)

  • Алматы (Казахстан)

  • Бангалор (Индия)

  • Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия)

  • Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнаи (Индия)

  • Нью-Дели (Индия)

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