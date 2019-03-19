В Германии начали продавать "Монополию" с настоящими деньгами

19 марта, 2019, 17:43

В продажу по всей Германии поступили коробки с "Монополией", в которых лежат настоящие деньги

Об этом пишет Bild.

В случайно выбранные коробки вложили деньги и заново упаковали используя специальную технологию - так, чтобы даже работники не знали, в какой из игр есть настоящая валюта.

Бренд-менеджер Hasbro Анна Стегманн рассказала: "Мы получили идею от фанатов игры. На нашей странице в Facebook люди интересовались, как это - играть в монополию на реальные деньги. Вот мы и подумали: давайте осуществим эту мечту!".

Всего "счастливых пакетов" 40 - это ограниченная серия, выпущенная по случаю Всемирного дня игры "Монополия". В каких-то коробках лежат 100 и 1000 евро, а в одной находится главный приз - 20 580 евро.