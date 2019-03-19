В аэропорту Тегерана загорелся самолет с людьми
19 марта, 2019, 22:05
В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в самолете с пассажирами на борту произошел пожар
Об этом сообщает Fars News.
Точных данных о количестве жертв нет. На борту самолета во время пожара находились 100 человек, 50 из них уже эвакуировали.
К месту происшествия были направлены десять авто "скорой помощи".
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