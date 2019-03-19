//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В аэропорту Тегерана загорелся самолет с людьми

В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в самолете с пассажирами на борту произошел пожар

Об этом сообщает Fars News.

Точных данных о количестве жертв нет. На борту самолета во время пожара находились 100 человек, 50 из них уже эвакуировали.

К месту происшествия были направлены десять авто "скорой помощи".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать