В аэропорту Тегерана загорелся самолет с людьми

19 марта, 2019, 22:05

В аэропорту Тегерана "Мехрабад" в самолете с пассажирами на борту произошел пожар

Об этом сообщает Fars News.

Точных данных о количестве жертв нет. На борту самолета во время пожара находились 100 человек, 50 из них уже эвакуировали.

К месту происшествия были направлены десять авто "скорой помощи".