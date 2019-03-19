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Укрзализныця заменила книгу жалоб на круглосуточный call-центр


фото: delo.ua
В режиме реального времени оператор сконтактирует с начальником поезда и должен решить проблемный вопрос за 15 минут

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

В отдельных случаях надо оставить номер для обратного звонка.

"Одним из первых нововведений нового контакт-центра стали обязательные колл-беки и исходящие звонки. То есть, если прерывается связь или если пассажир не дозвонился, оператор обязательно перезванивает", - добавили в железной дороге.

Отмечается, что последние 2 месяца такой сервис работает в тестовом режиме: 73% обращений уже прорабатывают в режиме реального времени.

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Например, если путешественник обращается по поводу температурного режима в вагонах на горячую линию 0800503111, оператор связывается с начальником поезда. Тот находит человека, который звонил, и вместе с ним проверяет температуру, объясняет установленные температурные нормы в вагоне. Если это зима и нормативы действительно нарушены, начальник поезда вместе с проводником должны предложить дополнительное одеяло или горячий чай. При наличии свободных мест - пересадить пассажира и тому подобное.

Больше всего обращений касаются забытых вещей: в 85% случаев вещи находятся.

 

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