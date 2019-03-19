Украинские металлурги получили новые бортовые КрАЗы
Этой отгрузкой "КрАЗ" завершил выполнение контракта, заключенного с одним из крупнейших в Украине металлургическим комбинатом.
Бортовые машины КрАЗ-65053 (6х4) грузоподъемностью 17 тонн будут задействованы для обеспечения технологий производства меткомбината, а также доставки оборудования, запасных частей и инструмента к месту проведения ремонтных работ. Комплектация машин – стандартная. Из дополнительных опций: в кабине водителя - дополнительный отопитель и ремни безопасности, в тормозной системе – АБС.
Внутреннему и внешнему рынкам украинский производитель предлагает широкую линейку бортовых грузовиков КрАЗ разного класса грузоподъемности, колесных формул и компоновочных решений. Эти машины - универсальные труженики, которые перевозят до 20 тонн груза, ремонтные бригады и обслуживающий персонал, буксируют прицепы полной массой до 30 тонн. Созданные на базе бортовых автомобилей КрАЗ специализированные универсальные автомобили очень популярны на ГОКах, меткомбинатах, в дорожной и нефтегазовой отраслях. Они могут иметь четырехдверную кабину, оснащаться кондиционером и другими дополнительными опциями, которые пожелает заказчик.
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