Украина предлагает внести пещеры Тернопольщины в наследие ЮНЕСКО

19 марта, 2019, 13:24

Украина предлагает внести к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО пещеры Тернопольщины

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передает сайт Минприроды .

По его словам, Тернопольщина известна всему миру своими уникальными природными объектами и подобной системы пещер больше нет на европейском континенте. Семерак отметил, что подобные пещеры есть только на территории Соединенных Штатов Америки.

"Думаю, никого не надо убеждать, что такие объекты природы на самом деле принадлежат не одной стране, а являются естественным богатством человечества, поэтому мы инициировали занесение тернопольских пещер к объектам всемирного природного наследия ЮНЕСКО", - рассказал Семерак.

Он сказал, что Минприроды провело предварительные консультации с Институтом геологических наук Украины, а также к этому процессу привлечена Тернопольская ОГА.

"Нас поддерживают и ученые, и областная администрация. Уже состоялось подготовительное совещание на уровне областной власти и спелеологов, есть договоренности о создании рабочей группы, которая будет формировать предложения для включения этой уникальной сети пещер в предварительный список объектов ЮНЕСКО, как это предусмотрено процедурой" , - рассказал министр.

В частности, предлагается внесение в этот список пещеры "Оптимистическая", длина разведанных ходов которой достигает 214 км. Ранее она была включена в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире гипсовая пещера и как вторая по общей длине пещерных ходов в мире.

Кроме того, "Оптимистическая" уступает только пещерной системе Мамонтова-Флинт-Ридж в США.

Система пещер Тернопольщины насчитывает более сотни пещер. В частности, Озерная (Голубые озера) - 83 км, Мельницы - 14 км, Вертеба - 7 км и многие другие, расположенные неподалеку от сел Крывче, Королевка, Шупарка, Городок, Сковятин, Угрин, Улашковцы, Кудринцы, Сапогов, Збручанское, Межгорье.

Большинство соответствующих пещер имеют статус памятников природы общегосударственного или местного значения и входят в состав национального природного парка "Днестровский каньон".

Национальная комиссия Украины ЮНЕСКО также поддержала предложение Национальной академии наук Украины объявить 2025 год Международным годом пещер и карста.