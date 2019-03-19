Ученые заявили, что человеческое тело может взаимодействовать с магнитным полем Земли

19 марта, 2019, 22:33

Ученые говорят, что люди, вероятно, имеют способность связываться с магнитным полем Земли

Об этом сообщает The Guardian, передает УНИАН .

Многие животные - от голубей до черепах - используют его для навигации. А скот ловит электромагнитные сигналы планеты, когда пасется на поле. Даже собаки используют их. Но пока дебаты о том, как эти механизмы работают, остается неизвестным, имеют ли люди также способности подключаться к магнитному полю планеты.

Теперь ученые утверждают, что на самом деле мы действительно это можем.

"Мы как вид не потеряли магнитную сенсорную систему, как наши предки миллионы лет назад. Мы часть магнитной биосферы Земли", - сказал профессор Калифорнийского института технологий Джозеф Киршвинк.

В своей последней научной работе он вместе с коллегами из США и Японии описывают свой эксперимент, во время которого они построили шестиугольную камеру, стенки которой были сделаны из алюминия. Это было нужно, чтобы оградить ее от электромагнитного вмешательства. Эти стены также содержали катушки, через которые проходил ток для создания магнитного поля такой же силы, как и у Земли. Добровольцев просили войти в камеру и сидеть там на деревянном стуле в темноте, глядя строго на север. При этом за работой их мозга следили с помощью МРТ.

Во время некоторых экспериментов создавались магнитные поля с фиксированным направлением, а в ходе других полярность меняли. Также в некоторых случаях машину включали, но ни одно магнитное поле не генерировали. В таких случаях добровольцы в камере подвергались только земному магнитному полю. Участники экспериментов, которых было 34, не знали, что происходит с ними.

Результаты показали, что при определенных сценариях в человеческом мозге происходил спад альфа-волн. Это изменение связано с процессом обработки информации. Так происходило, когда вначале созданное магнитное поле было направлено на север, а затем его направление меняли. Люди начинали понемногу поворачивать голову. По мнению Киршвинка, такая реакция объясняется тем, что мозг был "сбит с толку".

Иными словами, он проявлял неожиданные изменения в среде. Важно то, что человеческое тело вообще способно выявлять такие изменения. Хотя разные участники экспериментов с разной интенсивностью проявляли эту способность.