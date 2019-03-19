Трамп намекнул, что США еще не вводили против Венесуэлы жесткие санкции
19 марта, 2019, 22:59
США еще не применяли жестких санкций в отношении Венесуэлы
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN, передает РБК-Украина.
По словам Трампа, введение "жестких санкций" сейчас в правительстве США рассматривается.
"Мы на самом деле пока не вводили действительно жестких санкций. Мы можем ввести жесткие санкции, и все варианты рассматриваются, так что мы можем это сделать. Я бы сказал, что мы вводили санкции средней жесткости. Но мы можем ввести гораздо более жесткие, если это будет нужно", - сказал он.
- Напомним, 11 марта 2019 США ввели санкции против российско-венесуэльского Еврофинанс Моснарбанка. Банк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которую недавно включили в SDN List.
- Ранее президент США Дональд Трамп признал спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо "временным президентом".
- Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со США, дав американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.
- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- 7 февраля советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал высокопоставленных военных Венесуэлы признать спикера парламента Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-