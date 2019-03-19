Трамп намекнул, что США еще не вводили против Венесуэлы жесткие санкции

19 марта, 2019, 22:59

США еще не применяли жестких санкций в отношении Венесуэлы

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает CNN, передает РБК-Украина.

По словам Трампа, введение "жестких санкций" сейчас в правительстве США рассматривается.

"Мы на самом деле пока не вводили действительно жестких санкций. Мы можем ввести жесткие санкции, и все варианты рассматриваются, так что мы можем это сделать. Я бы сказал, что мы вводили санкции средней жесткости. Но мы можем ввести гораздо более жесткие, если это будет нужно", - сказал он.