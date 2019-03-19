Семьи героев "Небесной сотни" требуют остановить разрушение Институтской

19 марта, 2019, 14:55

Общественная организация "Семья Героев Небесной сотни" обратилась к представителям власти и общественности с требованием внести изменения в проект строительства Мемориала Небесной Сотни в Киеве

Об этом сообщили на брифинге родственники погибших Инна Плеханова и Степан Сольчаник, а также член Музейного совета при Министерстве культуры Евгений Дмитрук и вице-президент киевской организации Национального союза архитекторов Георгий Духовичный, передает Украинская правда.

Степан Сольчаник, брат погибшего в 2014 году Богдана Сольчаника, сказал, что "сама Институтская уже является музейным экспонатом, а также местом преступления".

"Мы против уничтожения Институтской, реализации проекта мемориала, который предусматривает изменение Институтской", - заявил Сольчаник.

По его словам, нужно остановить процесс, который стартовал.

"Я отнюдь не против проекта в целом, то есть построения мемориала, но я категорически против места, где он должен быть реализован", - заявил Сольчаник.

Он сообщил, что открытое письмо поддерживают 26 представителей семей.

"Мы приложим все усилия, чтобы приостановить этот процесс и не дать уничтожить Институтскую", - добавил он.

Он считает, что "уничтожение" улицы Институтской негативно повлияет на сохранение памяти.

Инна Плеханова сказала, что при принятии проекта допустили ошибки, с архитектором не договорились, что не нужно менять ландшафт улицы, что было основным требованием семей.

Открытое письмо от имени 26 семей направили директору Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу, директору Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства Игорю Пошивайлу и министру культуры Евгению Нищуку.