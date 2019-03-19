СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", которая вывела в оффшоры 300 млн грн

19 марта, 2019, 15:32

Служба безопасности Украины блокировали деятельность международной финансовой пирамиды Forex Trend Limиted, которая нанесла миллионные убытки гражданам Украины и стран ЕС

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности установила, что злоумышленники работали под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited. Используя предварительно созданные сайты, они привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, за период активной деятельности дельцы завладели средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн грн.

Отмечается, что финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях переводом на территории Украины и Евросоюза.

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харьковской области, говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.

Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК.