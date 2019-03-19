СБУ разоблачила международную "финансовую пирамиду", которая вывела в оффшоры 300 млн грн
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Служба безопасности установила, что злоумышленники работали под видом международной инвестиционной компании Forex Trend Limited. Используя предварительно созданные сайты, они привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, за период активной деятельности дельцы завладели средствами нескольких тысяч украинцев и иностранцев в сумме более 340 млн грн.
Отмечается, что финансовые ресурсы "выводились" через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях переводом на территории Украины и Евросоюза.
Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой операции и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепропетровске и Харьковской области, говорится в сообщении.
В СБУ отмечают, в ходе обысков изъяли документацию, фиктивные печати и цифровые носители информации, подтверждающие факты противоправной деятельности.
Участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-