Сборная Украины устроила трогательную тренировку для мальчика, который родился без ног

19 марта, 2019, 11:02

С футболистами сборной Украины потренировался казахстанский мальчик, который родился без ног

Об этом сообщает Федерация футбола Украины.

Во время открытой тренировки сборной Украины состоялась совместная социальная акция ФФУ, благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" и казахстанского клуба "Кайрат". На тренировку пригласили 11-летнего мальчика из Казахстана Али Турганбекову, который родился без ног.

Он пообщался со своим кумиром - главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, поиграл с украинскими футболистами и сделал фото и получил автографы.

"Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов в составе "Милана" Андреем Шевченко. Андрей Шевченко, огромное вам спасибо за встречу, за осуществление мечты. Я безумно рад и счастлив!", - написал Али в Instagram.