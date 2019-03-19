Сборная Украины устроила трогательную тренировку для мальчика, который родился без ног
Об этом сообщает Федерация футбола Украины.
Во время открытой тренировки сборной Украины состоялась совместная социальная акция ФФУ, благотворительного фонда "Развитие футбола Украины" и казахстанского клуба "Кайрат". На тренировку пригласили 11-летнего мальчика из Казахстана Али Турганбекову, который родился без ног.
Он пообщался со своим кумиром - главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, поиграл с украинскими футболистами и сделал фото и получил автографы.
"Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем "Золотого мяча" и победителем Лиги чемпионов в составе "Милана" Андреем Шевченко. Андрей Шевченко, огромное вам спасибо за встречу, за осуществление мечты. Я безумно рад и счастлив!", - написал Али в Instagram.
Сбылась очередная мечта Али! Встреча с обладателем Золотого мяча и победителем Лиги Чемпионов в составе Итальянского Милана Андреем Шевченко. @andriyshevchenko огромная Вам благодарность за встречу с исполнение мечты. Я безумно рад и счастлив! @fckairat @ kairat4 большое спасибо что помогли мне добраться до Шевы !!! Вы ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ !!!
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