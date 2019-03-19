Самый дорогой голубь в истории: почему птичку по имени Армандо продали за $ 1,4 млн

19 марта, 2019, 12:02

Знаменитого участника голубиных гонок по прозвищу Армандо продали на аукционе в Бельгии за рекордные $ 1,4 миллиона

Об этом говорится на сайте аукциона.

Птица неоднократно побеждала в полетах на длинные дистанции, из-за чего его прозвали "Льюисом Хэмилтоном из мира голубей" (Хэмилтон - известный гонщик "Формулы-1", - ред.).

Хозяин голубя отметил, что "даже не мечтал о такой цене". По его словам, ставки на торгах резко поднялись из-за интереса двух китайских энтузиастов голубиных гонок.

Они перебивали предложения друг друга: предыдущий рекорд продаж голубя не превышал $ 400 000. При этом Армандо уже не участвует в гонке - его купили для разведения других "чемпионов".