Самый дорогой голубь в истории: почему птичку по имени Армандо продали за $ 1,4 млн
19 марта, 2019, 12:02
Знаменитого участника голубиных гонок по прозвищу Армандо продали на аукционе в Бельгии за рекордные $ 1,4 миллиона
Об этом говорится на сайте аукциона.
Птица неоднократно побеждала в полетах на длинные дистанции, из-за чего его прозвали "Льюисом Хэмилтоном из мира голубей" (Хэмилтон - известный гонщик "Формулы-1", - ред.).
Хозяин голубя отметил, что "даже не мечтал о такой цене". По его словам, ставки на торгах резко поднялись из-за интереса двух китайских энтузиастов голубиных гонок.
Они перебивали предложения друг друга: предыдущий рекорд продаж голубя не превышал $ 400 000. При этом Армандо уже не участвует в гонке - его купили для разведения других "чемпионов".
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