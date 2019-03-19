Россия вернула Украине ноту протеста за визит Путина в Крым
19 марта, 2019, 18:35
Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В министерстве призвали Украину "признать выбор крымчан".
"Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был, не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве ", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным визитом президента России Владимира Путина в Крым.
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
-
Читайте также
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова