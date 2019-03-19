Россия вернула Украине ноту протеста за визит Путина в Крым

19 марта, 2019, 18:35

Министерство иностранных дел РФ вернуло Украине ноту протеста по поводу визита президента России Владимира Путина в Крым

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В министерстве призвали Украину "признать выбор крымчан".

"Что касается упомянутой в заявлении МИД Украины ноты протеста, направленной МИД России, то мы подобные ноты возвращаем без рассмотрения и реакции. Хотели бы подчеркнуть, что ни МИД Украины, ни кто бы то ни был, не в праве указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве ", - говорится в сообщении.