РФ вынуждена будет разблокировать обмен заложников после выборов в Украине, - Геращенко

19 марта, 2019, 17:16

Россия будет вынуждена разблокировать обмен заложников после президентских выборов в Украине

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

"Украинская власть сегодня не может сказать точную дату, когда Путин отдаст ребят. Мы убеждены, что после выборов Россия вынуждена будет разблокировать процесс заложников, политзаключенных, военнопленных. В то же время власть чувствует полную ответственность за социальную поддержку семей политзаключенных", - сказала Геращенко.

По ее словам, от РФ нет никаких сигналов о готовности разблокировать процесс освобождения.

"Путин, который публично заявил, что кто угодно, только не Порошенко, до выборов не сделает ни одного шага, который мог бы восприниматься как успех украинской власти", - сказала она.