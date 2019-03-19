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РФ вынуждена будет разблокировать обмен заложников после выборов в Украине, - Геращенко

Россия будет вынуждена разблокировать обмен заложников после президентских выборов в Украине

Об этом заявил первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает Интерфакс-Украина.

"Украинская власть сегодня не может сказать точную дату, когда Путин отдаст ребят. Мы убеждены, что после выборов Россия вынуждена будет разблокировать процесс заложников, политзаключенных, военнопленных. В то же время власть чувствует полную ответственность за социальную поддержку семей политзаключенных", - сказала Геращенко.

По ее словам, от РФ нет никаких сигналов о готовности разблокировать процесс освобождения.

"Путин, который публично заявил, что кто угодно, только не Порошенко, до выборов не сделает ни одного шага, который мог бы восприниматься как успех украинской власти", - сказала она.

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