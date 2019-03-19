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Разница между Тимошенко и Порошенко в предвыборном рейтинге чуть больше 1%, - опрос


фото: espreso.tv
Разрыв в предвыборном рейтинге между Юлией Тимошенко и Петром Порошенко составляет 1,4%

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 9-15 марта во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать.

Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко - 18,8%, третью - Петр Порошенко - 17,4%.

На четвертом месте Юрий Бойко с 10,2% сторонников.

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Следующие кандидаты имеют менее 10% голосов поддержки:

Анатолий Гриценко - 9,4%, Олег Ляшко - 5,8%, Александр Вилкул - 3,5%, Игорь Смешко - 3,1% и Руслан Кошулинский - 2,2%.

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

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