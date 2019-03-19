"Свинка Пеппа" раскритиковали за гендерные стереотипы

19 марта, 2019, 15:40

Пожарная бригада Лондона раскритиковала детский мультфильм "Свинка Пеппа" за гендерные стереотипы

Об этом сообщает Telegraph.

Речь идет о серии под названием "Пожарная машина". В ней женщины надели форму пожарных и приехали на помощь мужчинам, которые неправильно обращались с барбекю.

В этом эпизоде произносят такую фразу: "Мама Свинка одета как пожарный» (англ. Mummy Pig is dressed as a fireman). Сейчас для обозначения этой профессии принято использовать гендерно-нейтральное слово firefighters, что дословно можно перевести как "пожарные". А в мультике использовали устаревшее fireman, где man переводится как "человек".

Come on @peppapig , we've not been firemen for 30 years. You have a huge influence on kids & using out of date stereotypical gender specific wording prevents young girls from becoming firefighters. Join our #Firefightingsexism campaign https://t.co/IRjLtqolEl - London Fire Brigade (@LondonFire) 17 марта 2019 г.

В твиттере Пожарной бригады отметили, что в мультфильме используют "устаревшие гендерные стереотипы", которые имеют огромное влияние на детей и могут помешать девушкам стать пожарными.

Great to have another supporter in our #FirefightingSexism campaign. Welcome Barbie! She's coming to the rescue, helping girls & boys to imagine everything they can become by joining the Brigade, in our new gold kit too. pic.twitter.com/sR77H2N1tH - London Fire Brigade (@LondonFire) 16 марта 2019 г.

При этом пожарная бригада привела положительный пример, который помогает бороться с такими стереотипами, - куклу Барби. Она "увлекается различными профессиями", и однажды предстала в образе огнеборца, таким образом поддержав движение за равенство женщин в этой профессии.

Как отмечает Independent, в лондонской бригаде работает пять тысяч пожарных, и только 354 из них - женщины. Во многом это связано с тем, что профессию пожарного часто изображают как работу для "мужчин, которые врываются в горящие дома".

Чтобы бороться с таким гендерным неравенством, в сети запустили кампанию под хэштегом #FirefightingSexism.

Справка:

"Свинка Пеппа" - британский мультсериал, который выходит с 2004 года. Сейчас его показывают в 180 странах мира. Эпизоды длятся не более пяти минут, а сюжет в основном строится вокруг любого бытового события: семья собирается на прогулку, в гости или на пикник.