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"Свинка Пеппа" раскритиковали за гендерные стереотипы

Пожарная бригада Лондона раскритиковала детский мультфильм "Свинка Пеппа" за гендерные стереотипы

Об этом сообщает Telegraph.

Речь идет о серии под названием "Пожарная машина". В ней женщины надели форму пожарных и приехали на помощь мужчинам, которые неправильно обращались с барбекю.

В этом эпизоде произносят такую фразу: "Мама Свинка одета как пожарный» (англ. Mummy Pig is dressed as a fireman). Сейчас для обозначения этой профессии принято использовать гендерно-нейтральное слово firefighters, что дословно можно перевести как "пожарные". А в мультике использовали устаревшее fireman, где man переводится как "человек".

В твиттере Пожарной бригады отметили, что в мультфильме используют "устаревшие гендерные стереотипы", которые имеют огромное влияние на детей и могут помешать девушкам стать пожарными.

При этом пожарная бригада привела положительный пример, который помогает бороться с такими стереотипами, - куклу Барби. Она "увлекается различными профессиями", и однажды предстала в образе огнеборца, таким образом поддержав движение за равенство женщин в этой профессии.

Как отмечает Independent, в лондонской бригаде работает пять тысяч пожарных, и только 354 из них - женщины. Во многом это связано с тем, что профессию пожарного часто изображают как работу для "мужчин, которые врываются в горящие дома".

Чтобы бороться с таким гендерным неравенством, в сети запустили кампанию под хэштегом #FirefightingSexism.

Справка:

"Свинка Пеппа" - британский мультсериал, который выходит с 2004 года. Сейчас его показывают в 180 странах мира. Эпизоды длятся не более пяти минут, а сюжет в основном строится вокруг любого бытового события: семья собирается на прогулку, в гости или на пикник.

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