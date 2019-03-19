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"Россия мечтает разрушить Украину - "компромиссные" кандидаты упрощают ей задачу", - Александр Данилюк

Пророссийские настроения сербов и лояльность президента Сербии к Кремлю, не помешали российским спецслужбам организовать спецоперацию против действующей власти в Белграде, похожую тактику россияне использовали в свое время в Афганистане

Вот почему договариваться с Россией - невозможно, россияне будут продолжать уничтожать нашу страну, а избрание "компромиссного" президента им только поможет, - считает руководитель Центра оборонных реформ, специалист по противодействию российской гибридной агрессии, Александр Данилюк.

Сербы чуть ли не самая пророссийская нация в мире. Только в Сербии можно встретить муралы с надписями: "На небе - Бог, на земле - Россия"... Президент Сербии Александр Вучич является типичным представителем своей русофильской нации и кавалером российских орденов Дружбы и Александра Невского. Это не мешает РФ организовывать в Белграде прямо сейчас против него протесты, которые могут завершиться не только физическим устранением Вучича, но и гражданской войной, - объясняет Данилюк на своей странице в Facebook.

Такая политика является типичной для России. Хафизулла Амин, дворец которого в 1979 году штурмовала "Альфа" в Кабуле, был официальным союзником СССР и строил социализм. К власти он пришел при поддержке советских спецслужб, убив своего предшественника Нура Мохаммада Тараки, также социалиста и большого друга СССР.

Нравится это кому-то или нет, но договориться с РФ Украине не получится. Россия поставила перед собой задачу разрушить нашу страну, и она не успокоится, пока этого не случится. Избрание "компромиссного" президента Украины только упростит Москве эту задачу. Остановить это можно только путем приведения к власти в РФ таких как Немцов, или в субъектах федерации таких как Дудаев. Вот на это и должна быть направлена ​​работа всей системы национальной безопасности и обороны, - считает эксперт.

Александр Данилюк - кандидат в президенты Украины, один из лидеров Революции Достоинства, лидер гражданского движения "Спільна Справа", экс-советник министра обороны. С началом русско-украинской войны занимается вопросами национальной безопасности и противодействии российской гибридной агрессии. Возглавляет Центр оборонных реформ. Читал лекции в Национальном университете обороны США, Школе специальной войны имени Кеннеди и других учебных заведениях, занимающихся подготовкой специалистов по гибридной войне.

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