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"Рассмотрим это очень тщательно": Трамп о возможном вступлении Бразилии в НАТО

США рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.

США рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и в ОЭСР, сообщил глава Белого дома во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне.

"Мы очень серьезно рассматриваем это, или это НАТО, или что-то другое, что связано с Альянсом", - отметил Трамп.

По его словам, отношения между США и Бразилией "никогда не были настолько близкими".

"Мы поддержим их. У нас будут прекрасные отношения", - подчеркнул Трамп.

Трамп отметил, что рассматривает Бразилию как "главного союзника за пределами НАТО".

 

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