"Рассмотрим это очень тщательно": Трамп о возможном вступлении Бразилии в НАТО
19 марта, 2019, 21:11
США рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и Организации экономического сотрудничества и развития
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters.
США рассматривают возможность членства Бразилии в НАТО и в ОЭСР, сообщил глава Белого дома во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару в Вашингтоне.
"Мы очень серьезно рассматриваем это, или это НАТО, или что-то другое, что связано с Альянсом", - отметил Трамп.
По его словам, отношения между США и Бразилией "никогда не были настолько близкими".
"Мы поддержим их. У нас будут прекрасные отношения", - подчеркнул Трамп.
Трамп отметил, что рассматривает Бразилию как "главного союзника за пределами НАТО".
- Напомним, осенью 2018 бывший военный Жаир Болсонару, известный своими крайне правыми взглядами, был избран президентом Бразилии. Болсонару иногда называют бразильским "Дональдом Трампом".
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