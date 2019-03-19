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"Минск" находится в коме из-за действий Кремля, - Климкин


фото: day.kyiv.ua
Минские соглашения об урегулировании ситуации на востоке Украины находятся в "коме"

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Минск" в действительности не является мертвым, но он находится в коме. Вытащить его из комы может только Кремль. Поскольку именно он ввел его в эту самую кому и сделал это совершенно осознанно. Чтобы вывести "Минск" из такого состояния, Россия должна принять решение об уходе из Донбасса", - говорит Климкин.

По его словам, Москва использует оккупированные украинские территории только как средство для торга.

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