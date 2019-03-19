"Хлебная корзина" в Украине подорожала на четверть - в три раза быстрее, чем продукты в среднем. Инфографика

19 марта, 2019, 19:03

За год стоимость так называемой хлебной корзины в Украине увеличилась на 26%. Это почти в 3 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей (АПТС), глава Совета экономического развития Украины Алексей Дорошенко.

По его словам, в Ассоциации подсчитали, что стоимость хлебной корзины по состоянию на 1 марта 2018 г. составляла 61,4 грн. А уже 1 марта 2019 г. ее стоимость выросла до 77,1 грн.

При этом, как отметил Дорошенко, согласно информации Госстата, стоимость хлебной корзины выросла на 21%: в феврале 2018 она стоил 59,7 грн, а в феврале этого года- 72,2 грн.

Дорошенко напомнил, что в хлебную корзину входят по килограмму пшеничного хлеба из муки первого и высшего сорта, ржаного хлеба и полкило батона. На основании данных АПТС он опубликовал динамику роста цены продуктов, входящих в корзину.

"Инфляция за год, месяц к месяцу, составила 8,8%. То есть подорожание хлебной корзины произошло почти в 3 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. При этом самый дешевый хлеб из муки первого сорта дорожал в 1,5 раза быстрее, чем из высшего. что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения ", - подытожил Дорошенко.