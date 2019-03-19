Профсоюзы портовиков призывают депутатов блокировать законопроект "О концессии"

19 марта, 2019, 19:41

С новым законопроектом "О концессии" нельзя спешить хотя бы потому, что в нем сокрыты нормы, которые могут создать рейдерский кризис в земельных отношениях

Профсоюзные организации государственных портов Украины болезненно отреагировали на намерения Комитета по вопросам экономической политики в сжатые сроки рассмотреть и утвердить проект нового Закона "О концессии".

В частности, профсоюзный лидер ГП МТП "Черноморск" Сергей Брызгалов назвал законопроект асоциальным и античеловечным, поскольку в ходе его разработки авторы не учли ни единого мнения профсоюзов тех предприятий, которые планируются первыми передаваться в концессию. "Новый законопроект "О концессии" - это бандитизм. Его нельзя принимать. Он не предусматривает никаких социальных льгот и социальных гарантий для людей, которые работают на предприятиях, передаваемых в концессию. На Западе Европарламент или парламенты европейских стран, принимая решения, которые хоть немного касаются каких-то социальных льгот - без профсоюзов, без обсуждения на общественном уровне - не делают этого. Такие законы втихаря не принимаются. А у нас - пожалуйста", - заявил Брызгалов. Он добавил, что передавать, например, морские порты на 49 лет - это все равно, что отдать их в собственность за символичную плату.

При этом, подчеркнул Брызгалов, новый законопроект "О концессии" позволяет ликвидировать госпредприятие, как только все его активы будут переданы частнику. Возврат госимущества в таком случае через 49 лет еще больше усложняется. А трудовой коллектив будет попросту выброшен на улицу и все будет законно. "В концессию отдают предприятия, которые при любых условиях будут иметь грузооборот и будут работать. "Ольвия" - порт, который перегружает грузы военного назначения. Другого такого в стране нет. И его сдают. У нас в порту "Черноморск" единственный в Украине паромный комплекс. Его сдают в концессию. Что же вы делаете? Это же стратегический объект - он с прибылью работает. Зачем? Дальше - Херсонский порт. И его в концессию. Через 5 лет в Украине будет существовать главный товарный путь - по Днепру. А в конце реки - стоит концессионный порт "Херсон", который будет переваливать все эти грузы, которые пойдут Днепром. И зарабатывать будет уже не государство, а непонятно кто. Это не концессия, а разворовывание госимущества в особо крупных размерах", - отметил Брызгалов.

Член Комитета ВРУ по вопросам аграрной политики Андрей Вадатурский считает, что с новым законопроектом "О концессии" нельзя спешить хотя бы потому, что в нем сокрыты нормы, которые могут создать рейдерский кризис в земельных отношениях. Если сегодня земельные участки могут быть принудительно изъяты у собственника для нужд концессионных проектов только по решению суда, то в новом проекте эти полномочия переходят к органам исполнительной власти и местным муниципалитетам. "Новый законопроект предлагает буквально следующее - "Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления ... в единоличном порядке принимает решение о принудительном отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, для целей строительства и/или эксплуатации в рамках осуществления государственно-частного партнерства, в том числе, концессии".

То есть предлагается неограниченный перечень оснований для изъятия. Концессионеры смогут на законных основаниях инициировать изъятие почти любого имущества. Заявили, например, что планируете расширить территорию концессионного предприятия в центре Киева, скажем, в 3 раза и снести соседние строения "для целей строительства и/или эксплуатации" - вперед", - пояснил Вадатурский. Депутат добавил, что авторы законопроекта всячески пытаются сделать концессию закрытым процессом и поэтому правки депутатов о публикации в официальной прессе деталей концессионных договоров, отвергаются.

Законопроект предполагает подписание так называемых договоров о неразглашении информации о концессионном проекте. "Это превратит концессию в полностью теневой рынок. Переговоры будут проводить со "своими", а благодаря этим договорам о конфиденциальности, граждане не смогут узнать, передали этот гособъект в концессию за 100 млн грн или за 100 грн", - резюмировал нардеп.

Справка. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики 20 марта планирует рассмотреть и утвердить для вынесения на голосование в сессионный зал новый законопроект "О концессии". Ранее Президент Украины Петр Порошенко, пребывая в Одесской области, заявил, что будет добиваться вынесения законопроекта "О концессии" на голосование парламента как неотложного.