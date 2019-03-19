Порошенко заявил, что на границе стоят российские дивизии, готовые к вторжению
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Ивано-Франковской области, передает Еспресо.TV
Он сказал, что после незаконной аннексии Крыма и агрессии на Востоке Украины следует абсолютно реально воспринимать угрозу российского вторжения в Украину.
"Сейчас на границе стоят (российские, - ред.) дивизии, готовые к вторжению. И после незаконной аннексии Крыма, после агрессии против нашего государства на Востоке мы имеем абсолютно реально воспринимать эту угрозу", - сказал президент.
По его словам, на линии фронта ежедневно происходят вооруженные провокации и обстрелы, в результате которых ночью 18 марта, и сегодня, 19 марта, погибли двое украинских военнослужащих.
"Кремль отказывается выполнять взятые на себя международные обязательства, и бери хоть свободу мореплавания в Керченском проливе, хоть выполнение Минских соглашений, хоть деоккупацию Азовского моря, хоть возвращение украинского суверенитета в Крым. Кремль продолжает гибридную войну против нашего государства. И обо всем этом я напоминаю накануне 31 марта, потому что нам надо видеть настоящую ставку на этих выборах ", - отметил Порошенко.
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