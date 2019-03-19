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Порошенко обещает внести как неотложный закон о реформах в Укроборонпроме

Законопроект о реформировании "Укроборонпрома" будет внесен президентом Петром Порошенко в Верховную Раду и обозначен как неотложный к рассмотрению

Об этом президент заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина.

Порошенко подчеркнул, что такой законопроект парламент обязан рассмотреть и проголосовать в кратчайшие сроки.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны, которым поручено подготовить указанный законопроект, правом законодательной инициативы обладает президент. Президент имеет право определить этот законопроект как неотложный", - заявил Порошенко.

Президент считает, что законопроект будет поддержан народными депутатами.

"Я на сегодняшний день гарантирую, что в парламенте есть поддержка по реформированию "Укроборонпрома", то есть с тем, чтобы сделать более открытой часть контрактов гособоронзаказа и по увеличению привлечения иностранных партнеров", - сказал он.

По словам Порошенко, законопроект будет подготовлен заместителем главы СНБО полковником Сергеем Кривоносом.

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