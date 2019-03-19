Порошенко обещает внести как неотложный закон о реформах в Укроборонпроме
Об этом президент заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает РБК-Украина.
Порошенко подчеркнул, что такой законопроект парламент обязан рассмотреть и проголосовать в кратчайшие сроки.
"Решением Совета национальной безопасности и обороны, которым поручено подготовить указанный законопроект, правом законодательной инициативы обладает президент. Президент имеет право определить этот законопроект как неотложный", - заявил Порошенко.
Президент считает, что законопроект будет поддержан народными депутатами.
"Я на сегодняшний день гарантирую, что в парламенте есть поддержка по реформированию "Укроборонпрома", то есть с тем, чтобы сделать более открытой часть контрактов гособоронзаказа и по увеличению привлечения иностранных партнеров", - сказал он.
По словам Порошенко, законопроект будет подготовлен заместителем главы СНБО полковником Сергеем Кривоносом.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Порошенко пообещал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
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