//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция разыскивает 28 членов "Самообороны Крыма"

Полиция объявила в розыск 28 членов незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма"

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе в Facebook.

Отмечается, что с начала 2018 года и по настоящее время следователи объявили в розыск 165 представителей незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые совершали преступления во время оккупации полуострова и большинство из которых поддерживали врага на Востоке Украины.

Кроме того, установлены полные анкетные данные почти 1400 человек, которые входили в состав НСВФ "Самооборона Крыма", в отношении которых в настоящее время проводится полная проверка.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать