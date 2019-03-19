Полиция разыскивает 28 членов "Самообороны Крыма"
19 марта, 2019, 12:44
Полиция объявила в розыск 28 членов незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма"
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе в Facebook.
Отмечается, что с начала 2018 года и по настоящее время следователи объявили в розыск 165 представителей незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые совершали преступления во время оккупации полуострова и большинство из которых поддерживали врага на Востоке Украины.
Кроме того, установлены полные анкетные данные почти 1400 человек, которые входили в состав НСВФ "Самооборона Крыма", в отношении которых в настоящее время проводится полная проверка.
Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.
Читайте также
-
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-