Полиция разыскивает 28 членов "Самообороны Крыма"

19 марта, 2019, 12:44

Полиция объявила в розыск 28 членов незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма"

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и Севастополе в Facebook.

Отмечается, что с начала 2018 года и по настоящее время следователи объявили в розыск 165 представителей незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", которые совершали преступления во время оккупации полуострова и большинство из которых поддерживали врага на Востоке Украины.

Кроме того, установлены полные анкетные данные почти 1400 человек, которые входили в состав НСВФ "Самооборона Крыма", в отношении которых в настоящее время проводится полная проверка.

Досудебное расследование осуществляется под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.