Поджог Roshen: задержали участника экстремистской организации "Белые балаклавы", которая хотела сорвать выборы в Украине, - СМИ
Об этом сообщила Нацполиция Украины.
По данным правоохранителей, подозреваемый в поджоге магазина Roshen оказался "активным участником многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО".
Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сказал, что целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов.
"Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база", - заявил он.
"Громадське" сообщает, ссылаясь на агентство "Интерфакс-Украина", что речь идет об организации "Белая Балаклава", лидер, Евгений Моренец находится в СИЗО.
В частности, в СБУ заявили, что Моренец планировал в день президентских выборов, 31 марта 2019 года, провести в Киеве и регионах массовые протесты с кровопролитием. Вроде, население должно было восстать из-за фальсификации голосов на выборах. Моренец "втягивал" руководителей различных общественных объединений из регионов, чтобы спровоцировать их организовать массовые протесты после окончания голосования.
- Ранее сообщалось, что в Киеве, на улице Крещатик, 29, горел магазин сладостей Roshen.
- В витрину магазина Roshen на Крещатике бросили пластиковую бутылку с горючим веществом.
- В столице задержали мужчину, который бросил емкость с зажигательной смесью в витрину магазина Roshen.
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