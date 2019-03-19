Поджог Roshen: задержали участника экстремистской организации "Белые балаклавы", которая хотела сорвать выборы в Украине, - СМИ

19 марта, 2019, 08:45

Зажигательную смесь в витрину киевского магазина Roshen бросил участник экстремистской организации "Белые балаклавы", которая, по данным Службы безопасности, планировала сорвать выборы в Украине

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемый в поджоге магазина Roshen оказался "активным участником многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО".

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сказал, что целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов.

"Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база", - заявил он.

"Громадське" сообщает, ссылаясь на агентство "Интерфакс-Украина", что речь идет об организации "Белая Балаклава", лидер, Евгений Моренец находится в СИЗО.

В частности, в СБУ заявили, что Моренец планировал в день президентских выборов, 31 марта 2019 года, провести в Киеве и регионах массовые протесты с кровопролитием. Вроде, население должно было восстать из-за фальсификации голосов на выборах. Моренец "втягивал" руководителей различных общественных объединений из регионов, чтобы спровоцировать их организовать массовые протесты после окончания голосования.