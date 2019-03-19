//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Поджог Roshen: задержали участника экстремистской организации "Белые балаклавы", которая хотела сорвать выборы в Украине, - СМИ

Зажигательную смесь в витрину киевского магазина Roshen бросил участник экстремистской организации "Белые балаклавы", которая, по данным Службы безопасности, планировала сорвать выборы в Украине

Об этом сообщила Нацполиция Украины.

По данным правоохранителей, подозреваемый в поджоге магазина Roshen оказался "активным участником многочисленных уличных акций, которые происходят в городе Киеве, и является членом радикальной экстремистской организации, руководитель которой задержан СБУ и находится в СИЗО".

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сказал, что целью этой организации была дестабилизация ситуации в столице и срыв выборов.

"Сейчас с ним проводят первоочередные следственные действия. Также есть основания полагать, что он причастен к ночному поджогу магазина на Оболони. Собирается доказательная база", - заявил он.

"Громадське" сообщает, ссылаясь на агентство "Интерфакс-Украина", что речь идет об организации "Белая Балаклава", лидер, Евгений Моренец находится в СИЗО.

В частности, в СБУ заявили, что Моренец планировал в день президентских выборов, 31 марта 2019 года, провести в Киеве и регионах массовые протесты с кровопролитием. Вроде, население должно было восстать из-за фальсификации голосов на выборах. Моренец "втягивал" руководителей различных общественных объединений из регионов, чтобы спровоцировать их организовать массовые протесты после окончания голосования.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать