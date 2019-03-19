Поджог магазина Roshen в Киеве: полиция задержала второго подозреваемого

19 марта, 2019, 20:40

Полиция Киева задержала второго подозреваемого в поджоге магазина Roshen на Оболонском проспекте

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Свидетели происшествия рассказали полиции, что видели двух мужчин, которые облили фасад магазина, подожгли его и скрылись.

"Мы пересмотрели видеозаписи с камер наблюдения и установили личности подозреваемых. Как выяснилось, одного из злоумышленников уже задержали 18 марта, когда он поджег фасад магазина в Печерском районе столицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали и его сообщника в поджоге в нашем районе", - сказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

Злоумышленник оказался неработающим уроженцем Хмельницкой области 1964 года, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

Возбуждено производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.