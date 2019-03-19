//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Парубий выключил микрофон Вилкула и заставил говорить на украинском языке


фото: ukranews
19 марта глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий выключил микрофон кандидату в президенты Александру Вилкулу во время его выступления в Верховной Раде, когда он на русском языке призвал нардепов не поддерживать законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - сказал Парубий.

После этого Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, однако поспорил с Парубием.

"Андрей Владимирович, если вы считаете, что тот язык, которым вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", - сказал Вилкул.

Спикер в ответ на это заявил, что языком, которым он говорит, пользовались его родители и предки, и отметил, что не допустит выступлений на не государственном языке в Раде.

"Языком, которым я говорю, разговаривали и мои деды, и мои прадеды, и отец, и мать, я ею воспитывался с колыбельной. И вообще, в Верховной Раде Украины я не допущу выступлений на не государственном языке. Я это не раз подчеркивал. Предупреждаю еще раз: не допущу", - сказал Парубий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать