Парубий выключил микрофон Вилкула и заставил говорить на украинском языке

19 марта, 2019, 12:23

19 марта глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий выключил микрофон кандидату в президенты Александру Вилкулу во время его выступления в Верховной Раде, когда он на русском языке призвал нардепов не поддерживать законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

Об этом сообщает Еспресо.TV

"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - сказал Парубий.

После этого Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, однако поспорил с Парубием.

"Андрей Владимирович, если вы считаете, что тот язык, которым вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", - сказал Вилкул.

Спикер в ответ на это заявил, что языком, которым он говорит, пользовались его родители и предки, и отметил, что не допустит выступлений на не государственном языке в Раде.

"Языком, которым я говорю, разговаривали и мои деды, и мои прадеды, и отец, и мать, я ею воспитывался с колыбельной. И вообще, в Верховной Раде Украины я не допущу выступлений на не государственном языке. Я это не раз подчеркивал. Предупреждаю еще раз: не допущу", - сказал Парубий.