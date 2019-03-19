Парубий выключил микрофон Вилкула и заставил говорить на украинском языке
Об этом сообщает Еспресо.TV
"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - сказал Парубий.
После этого Вилкул согласился продолжить выступление на украинском, однако поспорил с Парубием.
"Андрей Владимирович, если вы считаете, что тот язык, которым вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", - сказал Вилкул.
Спикер в ответ на это заявил, что языком, которым он говорит, пользовались его родители и предки, и отметил, что не допустит выступлений на не государственном языке в Раде.
"Языком, которым я говорю, разговаривали и мои деды, и мои прадеды, и отец, и мать, я ею воспитывался с колыбельной. И вообще, в Верховной Раде Украины я не допущу выступлений на не государственном языке. Я это не раз подчеркивал. Предупреждаю еще раз: не допущу", - сказал Парубий.
Читайте также
-
18 марта, 2019 Виталий Портников: Путин выжимает из Крыма все, что возможно
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
14 марта, 2019 10 фактов из жизни Владимира Петрова
Читайте также
-
-
-
14 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто