Партии Зеленского, Тимошенко и Порошенко лидируют в парламентском рейтинге, - опрос
Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 9-15 марта во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
В рейтинге лидирует партия Слуга народ в связи с 22,4% сторонников.
Батькивщина имеет 19,1% сторонников.
Партия действующего президента Порошенко БПП Солидарность на третьем месте - 15,8%.
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На четвертом месте Оппозиционная платформа "За жизнь" с 10,2% голосов.
Гражданская позиция Анатолия Гриценко заняла пятое место - 7,9%.
Радикальная партия Ляшко на седьмом месте с 6,1% сторонников.
Партия Свобода имеет 3,6% голосов.
Оппозиционный блок и Самопомощь имеют одинаковую поддержку - по 3,2%.
В опросе приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.
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