//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Партии Зеленского, Тимошенко и Порошенко лидируют в парламентском рейтинге, - опрос


фото: rada.gov.ua
В предвыборном парламентском рейтинге удерживают тройку лидеров партия "Слуга народа", "Батькивщина" и БПП Солидарность

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 9-15 марта во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В рейтинге лидирует партия Слуга народ в связи с 22,4% сторонников.

Батькивщина имеет 19,1% сторонников.

Партия действующего президента Порошенко БПП Солидарность на третьем месте - 15,8%.

Читайте также: Разница между Тимошенко и Порошенко в предвыборном рейтинге чуть больше 1%

На четвертом месте Оппозиционная платформа "За жизнь" с 10,2% голосов.

Гражданская позиция Анатолия Гриценко заняла пятое место - 7,9%.

Радикальная партия Ляшко на седьмом месте с 6,1% сторонников.

Партия Свобода имеет 3,6% голосов.

Оппозиционный блок и Самопомощь имеют одинаковую поддержку - по 3,2%.

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать