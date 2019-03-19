Партии Зеленского, Тимошенко и Порошенко лидируют в парламентском рейтинге, - опрос

19 марта, 2019, 12:41

В предвыборном парламентском рейтинге удерживают тройку лидеров партия "Слуга народа", "Батькивщина" и БПП Солидарность

Опрос проводила социологическая группа "Рейтинг" 9-15 марта во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В рейтинге лидирует партия Слуга народ в связи с 22,4% сторонников.

Батькивщина имеет 19,1% сторонников.

Партия действующего президента Порошенко БПП Солидарность на третьем месте - 15,8%.

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На четвертом месте Оппозиционная платформа "За жизнь" с 10,2% голосов.

Гражданская позиция Анатолия Гриценко заняла пятое место - 7,9%.

Радикальная партия Ляшко на седьмом месте с 6,1% сторонников.

Партия Свобода имеет 3,6% голосов.

Оппозиционный блок и Самопомощь имеют одинаковую поддержку - по 3,2%.

В опросе приняли участие 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,0%.