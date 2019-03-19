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Отмена статьи о незаконном обогащении может повлиять на восприятие Украины, - Климкин


фото: ap
Международные партнеры Украины постоянно поднимают вопрос об отмене статьи о незаконном обогащении

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Климкина, такое решение может повлиять на темпы европейской интеграции и повлиять на восприятие Украины, которая стремится к переменам. Международные партнеры крайне обеспокоены этим вопросом. Глава МИД говорит, что такое решение может изменить "всю парадигму борьбы с коррупцией в Украине".

"Однозначно (может повлиять на темпы евроинтеграции Украины, - ред.). Это может повлиять даже не на темпы, а на восприятие Украины как страны, которая меняется и стремится идти вперед. Это один из ключевых вопросов, который необходимо решить. Причем решить его таким образом, чтобы это стало для всех определенной гарантией, а не временным решением ", - сказал он.

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