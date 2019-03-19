//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

От принятия языкового закона не станет хуже ни одному украинцу, - Княжицкий


фото: rada.gov.ua
Об этом с трибуны Верховной Рады сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий при рассмотрении во втором чтении законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" во вторник, 19 марта

"То, что мы пытаемся сейчас сделать - восстановить украинскую нацию, сделать так, чтобы больше никто и никогда украинского языка не отобрал. От этого закона станет мирным будущее наших детей и в Донецке, и в Харькове, и в Одессе, и во Львове" , - отметил Княжицкий.

Он также отметил, что отбирая украинский язык, пытаются отобрать государственность и право на существование украинской нации. Также по мнению Главы профильного Комитета, принятие закона о государственном языке - вопрос не предвыборных программ, а будущего независимой Украины.

"Меня пугает, что некоторые кандидаты в Президенты и народные депутаты этого не понимают, и утверждают, что вопрос языка неважен и ненужен", сказал Княжицкий.

Он также призвал парламент работать над законопроектом ответственно и не затягивать процесс рассмотрения.

Напомним, Верховная Рада рассматривает законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" во втором чтении. За предыдущую неделю парламент рассмотрел 489 поправок из более двух тысяч.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

19 марта, 2019 вторник

больше новостей

19 марта, 2019 вторник

18 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать