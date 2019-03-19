От принятия языкового закона не станет хуже ни одному украинцу, - Княжицкий

19 марта, 2019, 11:26

Об этом с трибуны Верховной Рады сказал глава Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий при рассмотрении во втором чтении законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" во вторник, 19 марта

"То, что мы пытаемся сейчас сделать - восстановить украинскую нацию, сделать так, чтобы больше никто и никогда украинского языка не отобрал. От этого закона станет мирным будущее наших детей и в Донецке, и в Харькове, и в Одессе, и во Львове" , - отметил Княжицкий.

Он также отметил, что отбирая украинский язык, пытаются отобрать государственность и право на существование украинской нации. Также по мнению Главы профильного Комитета, принятие закона о государственном языке - вопрос не предвыборных программ, а будущего независимой Украины.

"Меня пугает, что некоторые кандидаты в Президенты и народные депутаты этого не понимают, и утверждают, что вопрос языка неважен и ненужен", сказал Княжицкий.

Он также призвал парламент работать над законопроектом ответственно и не затягивать процесс рассмотрения.

Напомним, Верховная Рада рассматривает законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" во втором чтении. За предыдущую неделю парламент рассмотрел 489 поправок из более двух тысяч.