Объявлены номинанты премии "Золотой волчок"
19 марта, 2019, 20:32
Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии "Золотой волчок"
Об этом сообщается на сайте кинопремии.
Больше всего номинаций, по 12 получили фильмы "Брама" и "Дикое поле".
"Самый лучший фильм":
- "Брама", Владимир Тихий
- "Горная женщина: на войне", Бенедикт Эрлингссон
- "Дикое поле", Ярослав Лодыгин
- "Донбасс", Сергей Лозница
- "Когда падают деревья", Марыся Никитюк
"Лучший режиссер":
- Ярослав Лодыгин, "Дикое поле"
- Сергей Лозница, "Донбасс"
- Марыся Никитюк, "Когда падают деревья"
- Антонина Ноябрева, "Герой моего времени"
- Владимир Тихий, "Брама"
"Лучший актер":
- Евгений Бушмакин, "Герой моего времени"
- Роман Луцкий, "Секс и ничего личного"
- Олег Москаленко, "Дикое поле"
- Ярослав Федорчук, "Брама"
"Лучшая актриса":
- Ирма Витовская, "Брама"
- Анастасия Пустовит, "Когда падают деревья"
- Руслана Хазипова, "Дикое поле"
"Лучший документальный фильм":
- "Домашние игры", Алиса Коваленко
- "Миф", Леонид Кантер, Иван Ясной
- "Папа - мамин брат", Вадим Ильков
- "Явных проявлений нет", Алина Горлова
Церемония вручения кинопремии состоится 19 апреля.
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