Объявлены номинанты премии "Золотой волчок"

19 марта, 2019, 20:32

Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии "Золотой волчок"

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Больше всего номинаций, по 12 получили фильмы "Брама" и "Дикое поле".

"Самый лучший фильм":

"Брама", Владимир Тихий

"Горная женщина: на войне", Бенедикт Эрлингссон

"Дикое поле", Ярослав Лодыгин

"Донбасс", Сергей Лозница

"Когда падают деревья", Марыся Никитюк

"Лучший режиссер":

Ярослав Лодыгин, "Дикое поле"

Сергей Лозница, "Донбасс"

Марыся Никитюк, "Когда падают деревья"

Антонина Ноябрева, "Герой моего времени"

Владимир Тихий, "Брама"

"Лучший актер":

Евгений Бушмакин, "Герой моего времени"

Роман Луцкий, "Секс и ничего личного"

Олег Москаленко, "Дикое поле"

Ярослав Федорчук, "Брама"

"Лучшая актриса":

Ирма Витовская, "Брама"

Анастасия Пустовит, "Когда падают деревья"

Руслана Хазипова, "Дикое поле"

"Лучший документальный фильм":

"Домашние игры", Алиса Коваленко

"Миф", Леонид Кантер, Иван Ясной

"Папа - мамин брат", Вадим Ильков

"Явных проявлений нет", Алина Горлова

Церемония вручения кинопремии состоится 19 апреля.