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Объявлены номинанты премии "Золотой волчок"

Украинская киноакадемия объявила номинантов кинопремии "Золотой волчок"

Об этом сообщается на сайте кинопремии.

Больше всего номинаций, по 12 получили фильмы "Брама" и "Дикое поле".

"Самый лучший фильм":

  • "Брама", Владимир Тихий
  • "Горная женщина: на войне", Бенедикт Эрлингссон
  • "Дикое поле", Ярослав Лодыгин
  • "Донбасс", Сергей Лозница
  • "Когда падают деревья", Марыся Никитюк

"Лучший режиссер":

  • Ярослав Лодыгин, "Дикое поле"
  • Сергей Лозница, "Донбасс"
  • Марыся Никитюк, "Когда падают деревья"
  • Антонина Ноябрева, "Герой моего времени"
  • Владимир Тихий, "Брама"

"Лучший актер":

  • Евгений Бушмакин, "Герой моего времени"
  • Роман Луцкий, "Секс и ничего личного"
  • Олег Москаленко, "Дикое поле"
  • Ярослав Федорчук, "Брама"

"Лучшая актриса":

  • Ирма Витовская, "Брама"
  • Анастасия Пустовит, "Когда падают деревья"
  • Руслана Хазипова, "Дикое поле"

"Лучший документальный фильм":

  • "Домашние игры", Алиса Коваленко
  • "Миф", Леонид Кантер, Иван Ясной
  • "Папа - мамин брат", Вадим Ильков
  • "Явных проявлений нет", Алина Горлова

Церемония вручения кинопремии состоится 19 апреля.

 

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