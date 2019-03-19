Несмотря на споры со США о Huawei, Германия запускает аукцион на строительство 5G-сети

19 марта, 2019, 11:08

Германия запускает аукцион для строительства сверхбыстрой мобильной сети 5G на фоне разногласий со США, связанных с китайским производителем телекоммуникационного оборудования Huawei

Об этом со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) передает Интерфакс-Украина.

"Независимо от того, будет ли поставщик из Швеции или Китая, компании должны соответствовать сертификационным требованиям и проверкам безопасности", - заявил журналистам глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.

Согласно последней версии требований аукциона, победитель должен обеспечить до 2022 года минимальную скорость передачи данных на уровне 100 Мбит / с.

Такая скорость должна охватить зону радиопокрытия: это 98% домохозяйств на территории всех 16 федеральных земель Германии, все федеральные автомобильные дороги и основные железнодорожные пути.

Сейчас в стране работают четыре оператора. Среди них - три основных провайдера мобильной связи Германии: Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Germany (O2), а также United Internet (1 & 1), немецкая компания, специализирующаяся на интернет-услугах.

Отмечается, что Huawei не является одним из участников торгов, но предоставляет четырем немецким компаниям необходимое оборудование.

Ранее США предупредили, что силы НАТО в Европе могут отказаться от каналов связи с Германией, если Берлин не откажется от привлечения китайской компании Huawei к созданию сети 5G.

"Мы обеспокоены тем, что их (Huawei - ред.) телекоммуникационная система, особенно 5G, уже скомпрометировала себя невероятной способностью негласного получения информации", - заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.

Он предупредил Германию, что "если эта система будет использована в структуре военной связи, мы не сможем с ними контактировать по этим каналам".

"С военной точки зрения это будет проблемой", - сказал военачальник.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась успокоить высокопоставленных лиц в Вашингтоне. Она заявила, что Германия проконсультируется со США по поводу того, использовать ли технологию Huawei, но "определит для себя собственные стандарты".

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