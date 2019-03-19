Несмотря на споры со США о Huawei, Германия запускает аукцион на строительство 5G-сети
Об этом со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) передает Интерфакс-Украина.
"Независимо от того, будет ли поставщик из Швеции или Китая, компании должны соответствовать сертификационным требованиям и проверкам безопасности", - заявил журналистам глава Федерального сетевого агентства Йохен Хоманн.
Согласно последней версии требований аукциона, победитель должен обеспечить до 2022 года минимальную скорость передачи данных на уровне 100 Мбит / с.
Такая скорость должна охватить зону радиопокрытия: это 98% домохозяйств на территории всех 16 федеральных земель Германии, все федеральные автомобильные дороги и основные железнодорожные пути.
Сейчас в стране работают четыре оператора. Среди них - три основных провайдера мобильной связи Германии: Deutsche Telekom, Vodafone и Telefonica Germany (O2), а также United Internet (1 & 1), немецкая компания, специализирующаяся на интернет-услугах.
Отмечается, что Huawei не является одним из участников торгов, но предоставляет четырем немецким компаниям необходимое оборудование.
Ранее США предупредили, что силы НАТО в Европе могут отказаться от каналов связи с Германией, если Берлин не откажется от привлечения китайской компании Huawei к созданию сети 5G.
"Мы обеспокоены тем, что их (Huawei - ред.) телекоммуникационная система, особенно 5G, уже скомпрометировала себя невероятной способностью негласного получения информации", - заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти.
Он предупредил Германию, что "если эта система будет использована в структуре военной связи, мы не сможем с ними контактировать по этим каналам".
"С военной точки зрения это будет проблемой", - сказал военачальник.
Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель попыталась успокоить высокопоставленных лиц в Вашингтоне. Она заявила, что Германия проконсультируется со США по поводу того, использовать ли технологию Huawei, но "определит для себя собственные стандарты".
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