Назначен новый руководитель Укртрансгаза
Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в Facebook .
С 19 марта 2019 г. Сергея Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности президента АО "Укртрансгаз", говорится в сообщении.
Отмечается, что с мая 2018 г. руководителем Укртрансгаза был Андрей Хоменко, который с 21 марта 2019 г. возглавит вновь Дивизион технического обеспечения НАК "Нафтогаз Украины" и войдет в обновленный состав правления НАК.
В пресс-службе отмечают, что Алексеенко является членом правления Укртрансгаза с марта 2017 года. Его зона ответственности включала в себя: инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.
Сейчас в состав правления Укртрансгаза входят четыре топ-менеджера компании Сергей Алексеенко, Павел Станчак, Татьяна Федорова и Хюнчан Кан, добавляется в сообщении.
Сообщается, что Сергей Алексеенко родился в 1976 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальностям: "Международные отношения" и "Международная информация".
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