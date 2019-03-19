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Назначен новый руководитель Укртрансгаза

Член правления АО "Укртрансгаз" Сергеq Алексеенко с 19 марта назначен временно исполняющим обязанности президента компании

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в Facebook .

С 19 марта 2019 г. Сергея Алексеенко назначен временно исполняющим обязанности президента АО "Укртрансгаз", говорится в сообщении.

Отмечается, что с мая 2018 г. руководителем Укртрансгаза был Андрей Хоменко, который с 21 марта 2019 г. возглавит вновь Дивизион технического обеспечения НАК "Нафтогаз Украины" и войдет в обновленный состав правления НАК.

В пресс-службе отмечают, что Алексеенко является членом правления Укртрансгаза с марта 2017 года. Его зона ответственности включала в себя: инвестиционную деятельность, управление финансами, бухгалтерский учет и аудит.

Сейчас в состав правления Укртрансгаза входят четыре топ-менеджера компании Сергей Алексеенко, Павел Станчак, Татьяна Федорова и Хюнчан Кан, добавляется в сообщении.

Сообщается, что Сергей Алексеенко родился в 1976 году. Окончил Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт международных отношений по специальностям: "Международные отношения" и "Международная информация".

 

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