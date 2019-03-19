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Нардепы требуют от ГПУ, СБУ и МВД разобраться с Одесской криминальной республикой

Депутаты Верховной Рады, члены ВСК по расследованию нападений на Екатерину Гандзюк и других активистов, требуют от ГПУ, МВД и СБУ, расследовать деятельность организованной преступной группировки, которая захватила власть в Одессе и стоит за покушениями на общественных деятелей и журналистов

Об этом заявили на брифинге в парламенте депутаты Елена Сотник, Мустафа Найем, Игорь Луценко и Остап Еднак. Также на брифинге присутствовали пострадавшие активисты Михаил Кузаконь, Олег Михайлик, Виталий Устименко, Светлана Подпалая, Вадим Максюта.

"Одесские активисты уже обратились в правоохранительные органы. Есть заявление у Василия Грицака (глава СБУ, – ред.), Арсена Авакова (глава МВД, – ред.), Юрия Луценко (глава ГПУ, – ред.) и Сергея Князева (руководитель НПУ, – ред.), по поводу преступлений в Одессе. Там названы конкретные имена. Это Владимир Галантерник, мэр Геннадий Труханов, экс-глава УМВД в Одессе Владимир Босенко, прокурор Одесской области Олег Жученко. Все эти люди и их связь с нападениями на активистов в Одессе указаны в одном заявлении. Все эти дела нужно объединять и расследовать как одно целое. Одесская народная республика, которую удалось в 2014-ом году остановить, сейчас фактически существует. И люди, которые тогда стояли на майданах, вынуждены ехать в Киев на брифинг, потому что не могут существовать в своем городе", – заявил Мустафа Найем.

Общественный активист Виталий Устименко также подчеркнул, что все дела о нападениях на активистов необходимо перевести в киевские следственные органы. "На одесских правоохранителей надежды нет. Мое дело просто разваливается. Те, кто на меня напал, завтра могут выйти на свободу", – рассказал активист.

По словам Олега Михайлика, представители ОПГ Галантерника-Труханова нападают на всех, кто сегодня готов в открытую рассказывать о них правду. "22 сентября прошлого года меня расстреляли прямо в центре Одессы, в ста метрах от областного управления Национальной полиции Украины в Одесской области. Четверо из присутствующих здесь людей пережили покушение. Нас убивают, чтобы мы молчали. И если киевская власть ничего не сделает, то некому просто будет защищать украинскую Одессу", – подчеркнул активист.

В свою очередь, Михаил Кузаконь продемонстрировал схему "ОПГ Галантерника" и обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко с предложением "поймать большую рыбу". "Когда несколько лет назад вы назначали Жученко, вы дали ему жесткий приказ – разобраться с местным криминально-олигархическим кланом, который захватил все ветви власти. Я предлагаю вам "большую рыбу" – подробную схему этого ОПГ", – сказал Михаил Кузаконь.

Депутат ВР Елена Сотник подчеркнула, что все озвученное на брифинге является устным заявлением о преступлении. "Мы просим проверить все эти факты и принять необходимые меры. Иначе мы будем вынуждены действовать в рамках наших полномочий как народные депутаты Украины", – заявила парламентарий.

Напомним, за последнее время на Юге Украины были совершены покушения на убийство и нападения на следующих журналистов, волонтеров и активистов: Светлану Подпалую, Алину Радченко, Сергея Стерненко (трижды), Виталия Устименко, Андрея Вагапова, Олега Михайлика, Михаила Кузаконя и Григория Козьму. Кроме того, двое активистов – Екатерина Гандзюк и Виталий Олешко – были убиты.

На прошлой неделе о серии нападений на украинских общественных активистов, борющихся с коррупцией в Одессе, написало авторитетное американское информационное агентство Bloomberg.

Напомним, летом 2018 года деловое издание "Новое время" сообщало, что "неофициальным хозяином Одессы" является Владимир Галантерник, который контролирует мэра города Геннадия Труханова.

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