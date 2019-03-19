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НАПК проверяет декларации Кернеса, Нефедова, заместителя главы АП и еще 97 топ-чиновников

Национальное агентство по предупреждению коррупции начало полную проверку следующих 100 деклараций чиновников

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

18 марта начато полную проверку следующих 100 деклараций топ-чиновников. Среди деклараций, которые будут проверены, декларации 25 судей, заместителей министров, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц ГФС, глав областных государственных администраций, областных и городских советов, говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов.

Это очередные декларации, которые были выбраны системой автоматизированного контроля в соответствии с суммой набранных каждой декларацией баллов по установленным критериям. Проверки начаты с учетом значения суммы баллов, начиная с деклараций, которые получили наибольшее их количество, отмечает пресс-служба.

По данным НАПК, с начала 2019 начато полную проверку 700 деклараций, избранных системой автоматизированного контроля.

Сообщается, что НАПК проверит следующие 100 деклараций топ-чиновников.

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