НАПК проверяет декларации Кернеса, Нефедова, заместителя главы АП и еще 97 топ-чиновников

Об этом сообщает пресс-служба НАПК в Facebook.

18 марта начато полную проверку следующих 100 деклараций топ-чиновников. Среди деклараций, которые будут проверены, декларации 25 судей, заместителей министров, руководителей ведомств и их заместителей, должностных лиц ГФС, глав областных государственных администраций, областных и городских советов, говорится в сообщении.

Отмечается, что НАПК проверит декларации на достоверность указанных в них сведений, точность оценки задекларированных активов, на наличие конфликта интересов.

Это очередные декларации, которые были выбраны системой автоматизированного контроля в соответствии с суммой набранных каждой декларацией баллов по установленным критериям. Проверки начаты с учетом значения суммы баллов, начиная с деклараций, которые получили наибольшее их количество, отмечает пресс-служба.

По данным НАПК, с начала 2019 начато полную проверку 700 деклараций, избранных системой автоматизированного контроля.