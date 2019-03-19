НАБУ сфабриковало убытки в "деле Мартыненко" по ВостГОКу – адвокат

19 марта, 2019, 13:31

НАБУ сфальсифицировало убытки по "Восточному горно-обогатительному комбинату" и манипулятивно вписало в дело фамилию Николая Мартыненко.

Об этом заявил адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба экс-нардепа.

"Поставки уранового сырья "Восточным ГОК" - это вторая составляющая так называемого "дела Мартыненко". По "Энергоатому" НАБУ пыталось создать хотя бы видимость фигурирования Мартыненко. По "ВостГОКу" нет и этого. Нет никаких убытков государству. НАБУ и САП вводят суд в заблуждение, Все дела надо было закрывать еще на этапе следствия", - сказал адвокат.

По его словам, НАБУ приложило сверхусилия, чтобы нарисовать здесь фамилию Мартыненко. "Над фальсификацией дела работала не только следственная группа, но и весь административный аппарат НАБУ", - подчеркнул Петр Бойко.

"Например, "правая рука" Сытника, руководитель детективов НАБУ Калужинский просил депутата Онищенко дать неправдивые показания против Мартыненко (об этом есть видеозапись). Начальник юридического отдела НАБУ, который занимает админдолжность и не имеет отношения к следствию, обращался в другие страны с запросами относительно Мартыненко. В качестве доказательств НАБУ предоставило суду 4 тома каких-то незаконно собранных бумажек - на иностранном языке и без перевода. Еще и предлагают защите их… переводить для суда. Все это - нарушение закона и свидетельство политической направленности дела", - подчеркнул адвокат.

По его словам, "дело Мартыненко» оказалось сфальсифицированным, это доказывают адвокаты на каждом судебном заседании. "Поэтому в ближайшее время ожидаем новых информационных атак. НАБУ руками ручных активистов и журналистов будет пытаться дискредитировать экспертизы и аудит со стороны защиты", - сказал адвокат.

Пресс-служба Мартыненко также отметила: "вся страна увидела политическую ангажированность НАБУ, когда дела по власти саботируются, а другие господин Сытник фальсифицирует. Директор НАБУ надеется уйти от уголовной ответственности в Верховную Раду, чтобы получить иммунитет. Но он стал настолько токсичным, что никто не захочет брать на себя ответственность за Сытника и его друзей".