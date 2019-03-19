Наблюдательный совет Нафтогаза внес предложения по обновленного состава правления и главы НАК, - СМИ

19 марта, 2019, 19:44

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" предложил Кабинету министров обновленный состав правления

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на письмо НАК к правительству.

"Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления. При этом предлагается прекратить полномочия членов правления Прохоренко А. В. и Колбушкина Ю. П., а также назначить новых членов правления Теклюка Я. В. и Хоменко А. И." , - говорится в документе.

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Наблюдательный совет Нафтогаза предлагает на должность председателя правления Андрея Коболева, на должность первого заместителя - Сергея Перелому, на должность заместителя - Сергея Коновца.