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На Донбассе украинские военные уничтожили две БМП россиян

18 марта российские оккупанты три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. По данным разведки, 18 марта огнем двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы автотехники противника.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". С целью минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи Катериновки; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов вблизи Хутора Свободного.

С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.

 

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