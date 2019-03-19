На Донбассе украинские военные уничтожили две БМП россиян

19 марта, 2019, 07:36

18 марта российские оккупанты три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минскими договоренностями минометы

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. По данным разведки, 18 марта огнем двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы автотехники противника.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". С целью минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи Катериновки; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов вблизи Хутора Свободного.

С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.