На Донбассе украинские военные уничтожили две БМП россиян
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб. По данным разведки, 18 марта огнем двух оккупантов было ликвидировано и двое ранены. Также уничтожены две боевые машины пехоты и две единицы автотехники противника.
Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". С целью минометов калибров 120 и 82 мм - вблизи Катериновки; дважды - из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов и минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов вблизи Хутора Свободного.
С начала текущих суток обстрелов украинских позиций не зафиксировано.
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