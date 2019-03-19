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МВФ не отменил транш, но направит в Украину миссию для просмотра программы из-за отмены статьи о незаконном обогащении


фото: minfin.com.ua
Международные партнеры Украины обеспокоены решением Конституционного Суда, который признал неконституционной статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, и поднимают этот вопрос на всех встречах

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Радио НВ", объясняя, что после этого просмотра Фонд будет принимать решение о предоставлении Украине очередного кредитного транша.

Она опровергла заявления о том, что Международный валютный фонд (МВФ) отказал Украине в следующем транше.

Министр добавила, что техническая миссия МВФ, которая находилась в Украине 5-13 марта, "прошла весьма позитивно".

Министр добавила, что техническая миссия поднимала вопрос об отмене статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении, поскольку она была частью антикоррупционной реформы.

"Этот вопрос поднимают все наши партнеры", - отметила она.

"Первый просмотр этой программы будет в мае-июне. На прошлой неделе, две недели, работала техническая миссия, а не оценочная, которая идет перед просмотром ", - пояснила Маркарова.

По ее словам, вскоре ожидается еще одна техническая миссия МВФ - по вопросу реформирования фискальной службы.

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