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Муфтий Украины Исмагилов призвал не посещать в Симферополе мечеть, которую откроет Путин

Муфтий Духовного управления мусульман Украины Саид Исмагилов призвал не посещать открытие Соборной мечети в оккупированном Симферополе

Об этом Исмагилов сообщил в Facebook.

"Хочу напомнить всем муфтиям, духовным лидерам и религиозным деятелям, что Крым - это Украина, и посещать Крым без разрешения Украины является преступлением и нарушением государственной границы Украины. Надеюсь, что ни один мусульманский религиозный деятель НЕ БУДЕТ своим визитом нарушать моральные нормы Ислама (легитимируя в глазах верующих оккупацию украинской земли), и государственные законы Украины. Со своей стороны, мы будем внимательно отслеживать, кто приедет в Крым на открытие мечети, и законно ли они туда попали", - написал Исмагилов.

Муфтий отметил, что муфтий Эмирали Аблаев, которого в Украине юридически считают председателем Духовного управления мусульман Крыма, пригласил на открытие мечети президента РФ Владимира Путина, попросив его при этом пригласить еще и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Кто не в теме, вчера на встрече с Путиным, муфтий Эмирали Аблаев, что в российской юридической плоскости является председателем ДУМКиС (Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя), а в украинской юридической плоскости до сих пор официально является председателем ДУМК (Духовного управления мусульман Крыма), пригласил Путина на открытие мечети, а также предложил Путину пригласить на открытие президента Турции господина Тайипа Эрдогана. На что Путин ответил, что он уже пригласил президента Турции", - добавил Исмагилов.

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