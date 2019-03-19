Максим Бурбаки: Страна должна пройти выборы президента без потрясений (видео)

19 марта, 2019, 16:05

Выборы президента должны быть легитимными и состояться в рамках закона

Об этом заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак с парламентской трибуны.

"Нас должно объединить одна цель. Страна должна пройти эти выборы без потрясений. Все должно произойти в рамках закона и здравого смысла. Результаты выборов должны признать украинцы и весь цивилизованный мир. Доверять избранному президенту страны должен собственный народ и армия", - подчеркнул руководитель фракции.

"Пока наблюдаем другую картину. Вокруг взаимные обвинения и сплошная демагогия. Дикий популизм - это инструмент гибридной войны против Украины. Неужели кандидаты в президенты этого не понимают?" - сказал Максим Бурбаки.

Он также подчеркнул, что популистскими обещаниями кандидаты подрывают доверие людей к власти.

"Обещают низкие тарифы, невероятный рост зарплат и пенсий, мгновенное увеличение социальной помощи и выплат, хотя знают, что президент не имеет таких полномочий. Кандидатам это хорошо известно, но они продолжают обманывать людей", - обратил внимание руководитель фракции.

"Народный фронт" имеет право требовать у кандидатов ответственности за свои слова, потому что правительство Арсения Яценюка спасло страну от экономического коллапса и стабилизировало ситуацию в 2014-2015 годах. Мы сделали невозможное в критическое для страны время. Мы знаем, что такое долг и ответственные действия", - подчеркнул Максим Бурбаки.

Он отметил, что именно поэтому Арсений Яценюк не будет баллотироваться в президенты: "Мы не хотим распространять неопределенность среди патриотических избирателей. Мы в очередной раз своим примером доказали - интерес государства превыше всего!".

Он также отметил, что раздор внутри страны в пользу врага.

"Будьте уверены, что любой намек на беспорядок будет использован Кремлем. Москва создала и поддерживает в Украине сеть своих телеканалов и агентов влияния", - отметил руководитель фракции.

"Народный фронт" годами требует расследовать их деятельность и привлечь к ответственности. Это, в частности, касалось Медведчука, его двух телеканалов, марионеток Столяровой, заявлений Онищенко. К сожалению, воз и ныне там ", - резюмировал народный депутат.