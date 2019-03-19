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Латвия хочет запретить военную форму тоталитарных режимов, в том числе СССР


фото: 2019god.me
В Сейме Латвии предложили запретить на общественных мероприятиях носить форму тоталитарных режимов, в том числе форму Красной армии

Об этом рассказал генеральный секретарь ВЛ-ТБ / ДННЛ Райвис Зелтитс (национал-консервативная партия Объединение "Отечеству и свободе / ДННЛ" - ред.), которая инициировала предложение, передает Delfi.

Автор поправок в закон "О собраниях, шествиях и пикетах" Эдвинс Шноре предложил запретить формы тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. В частности, форму Красной Армии и НКВД и форму нацистской Германии. За нарушение закона штраф будет в размере 700 евро.

В случае если Сейм поддержит поправки, то пенсионеры не смогут 9 мая приходить к памятнику Освободителям в своей военной форме.

Шноре сказал, что "люди, одетые в форменную одежду Красной Армии и НКВД, совершили преступления против граждан Латвии, в том числе геноцид, депортации и убийства". Именно поэтому использование этой формы недопустимо на общественных мероприятиях.

Шноре отметил, что во вторник, 19 марта, состоится второе чтение в комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Он рассчитывает, что законопроект будет одобрен в апреле и вступит в силу до 9 мая.

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