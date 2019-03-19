Кум Путина продает свое поместье и землю под Киевом, - ЦПК

19 марта, 2019, 14:45

Кум российского президента Владимира Путина и лидер движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук продает свое поместье и землю под Киевом

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Объявления о продаже разместили в закрытой группе риэлторов 14 марта 2019 года, говорится в сообщении.

Отмечается, что дом-хонка площадью 1125 м кв., окруженный более 30 га земли, возведенный в городе Украинка на берегу реки Стугна в Обуховском районе Киевской области.

В ЦПК отмечают, что одна сотка владений идейного вдохновителя "Украинский выбор" оценена им в $ 4,5 тыс. На территории есть причал, вертолетная площадка, эллинг, гостевой дом на 200 кв. и бассейн.

Отмечается, что в целом поместье будущему хозяину обойдется в 360 млн грн.

Несколько лет назад это имение упоминалось в журналистском расследовании о недвижимости "серого кардинала" украинской политики. Тогда отмечалось, что эти земли были выделены фирме Медведчука в 2000-х, якобы, под рекреационный объект, отмечают в ЦПК.

Сообщается, что сейчас указанная территория разбита на кадастровой карте на два участка, хотя и продается единым имущественным комплексом.

ЦПК сообщает, что 24,4 га территории владеет ООО "Инвестиционная компания "Спорт-Тур", конечным бенефициарным владельцем которого является жена политика Оксана Марченко. Другой участок записан на ООО "Компания по управлению активами" МТИР Эссет Менеджмент", за которой стоят несколько кипрских оффшорных компаний.