Кэти Перри пришла на награждение музыкальной премии в платье украинского дизайнера

Об этом сообщает журнал ELLE.

"Для создания образа певица выбрала черно-белое платье в клетку с широким лаковым поясом от украинского бренда Paskal, дополнив его нежно-бирюзовым лифом", - говорится в сообщении.

Также к своему образу певица подобрала аксессуары - кожаные перчатки, широкий черный обруч и большие серьги.

Юлия Паскаль - украинский дизайнер одежды и аксессуаров, основатель знаменитого своими четкими геометрическими линиями бренда "PASKAL", который дебютировал в 2010 году с коллекцией "ilovekiev" в рамках городского фестиваля.

Паскаль участвует в Неделях моды в Лондоне, Париже и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Коллекции PASKAL представлены в бутиках Luisa Via Roma в Италии, в римском White Gallery, -DASH- и Paskal show room в Одессе, Sauce в Дубае, Colette в Париже и Liger в Гонг-Конге.