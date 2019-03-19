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Какие группы молодых людей более склонны к незащищенному сексу, - исследование

Психологи Гуелфского университета (Канада) провели небольшой опрос среди студентов и добровольцев и выяснили, какие группы молодежи более склонны к незащищенному сексу

Об этом пишет Eurek Alert!.

Авторы разделили респондентов на три группы: гетеросексуальных мужчин - 157 человек, гетеросексуальных женщин - 177 человек, а также мужчин, которые имели секс с мужчинами (men who have sex with men, MSM) - 106 человек. Возраст участников варьировался от 18 до 25 лет.

Цель анкетирования заключалась в том, чтобы выяснить, почему молодые люди не предохраняются, даже если знают о риске заражения инфекциями, передающимися половым путем, незапланированной беременности и ВИЧ.

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В опросе добровольцам предлагали сценарии новых романтических или сексуальных отношений и просили указать возможные пути их развития, в том числе действия при половом контакте и мотивацию принятия тех или иных решений.

Результаты показали, что все три группы респондентов выбирали различные стратегии поведения во время обсуждения контрацептивов. Гетеросексуальные мужчины чаще демонстрировали пассивное поведение и соглашались на секс без презерватива. Гетеросексуальные женщины занимали обратную позицию и переходили к решительным действиям - вплоть до отказа от секса. Представители третьей группы находились посередине и предпочитали словесные стратегии.

По словам авторов, они определили причины, по которым некоторые молодые люди отказываются от защищенного полового контакта. Например, гетеросексуальные девушки более склонны к риску, когда считают отношения стабильными и видят длительную перспективу их развития. Другой интересный факт, по мнению исследователей, заключается в том, что девушки, в отличие от юношей, заранее имели негативные ожидания по обсуждению контрацептивов.

Тем не менее, стоит отметить, что опрос проводился на достаточно маленькой выборке людей. Также психологи видят ограничение своей работы: они не опросили женщин, которые имели половые отношения с женщинами, и не включили в анкету других женщин / сексуальные меньшинства.

 

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