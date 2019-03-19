Какие банкноты и валюты в Украине подделывают чаще всего. Данные НБУ

19 марта, 2019, 17:38

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривни приходятся на банкноты четырех номиналов

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

99% изъятых из обращения поддельных банкнот гривни приходятся на банкноты четырех номиналов:

- 500 грн (46% от общего количества изъятых подделок и 80% от их общей суммы);

- 100 грн (27% и 9%);

- 50 грн (15% и 3%);

- 200 грн (11% и 8%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 грн составляли лишь 1%.

"По итогам прошлого года по сравнению с 2017 годом мы наблюдаем даже снижение количества и суммы подделка банкнот гривни на 30% и 41% соответственно", - отметил директор департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко.

Количество изъятых из обращения в банковской системе поддельных банкнот гривни в 2018 году составило 0,00025% от общего количества наличности, находящейся в денежном обращении (в 2017 году - 0,00036%).

В НБУ отметили, что на один миллион настоящих банкнот гривни приходилось около 2,5 шт. подделок (в 2017 году - 3,6 шт. подделок).

По итогам 2018 уменьшилось количество поддельных банкнот номиналами 500 и 20 грн - вдвое; 50 грн - на 25%.

В то же время возросло количество изъятых поддельных банкнот номиналами 200 грн - на 17%; 100 грн - на 13%.

В основном (99%) поддельные банкноты гривни изготавливались с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. Остальные подделки (1%) изготовлены полиграфическим способом. Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

Что касается подделки иностранной валюты, то среди изъятых из обращения в 2018 году фальшивых банкнот иностранной валюты преобладали: доллары США (78% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты); евро (17%); российские рубли (4%); швейцарские франки и английские фунты стерлингов (1%).

Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты следующих номиналов: 100 долларов США (97% от общего количества изъятых поддельных долларов США); 50 и 200 евро (45% и 36% от общего количества изъятых поддельных евро) 5000 российских рублей (78% от общего количества изъятых поддельных российских рублей).