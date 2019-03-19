Какой будет погода 19 марта. Прогноз синоптика

19 марта, 2019, 06:20

19 марта, во вторник, в большинстве областей Украины придет похолодание, местами осадки

Об этом сообщила синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

По прогнозам госпожи Диденко, во вторник, 19 марта, в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винниччина-Киевщина-Житомирщина-Черниговщина. А также снизится температура воздуха в западных и северных областях Украины. В других областях Украины осадков не предвидится.

Теплее всего 19 марта будет на востоке, юге и во многих центральных областях. Температура воздуха в большинстве областей Украины будет колебаться в пределах от +9°C до +13°C.

В Киеве 19 марта будет похолодание до + 8°C...+10°C, придет дождь, набегут облака.

По предварительным прогнозам синоптика, до конца недели в столице больше не будет такой температуры воздуха, как в понедельник, 18 марта.